Организован медиа-тур в Агдамский промышленный парк

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана провело медиа-тур с целью ознакомления его участников с процессом профессиональной подготовки, организованным в Агдамском районе для жителей освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, журналисты были проинформированы об активных мерах по трудоустройству, одной из которых является работа по организации профподготовки жителей.

Было отмечено, что на курсах, организованных Карабахским центром профессионального обучения Агентства, проводится обучение широкопрофильной профессии станочника.

Двухмесячные курсы состоят из теоретической и практической подготовки. Практическую часть обучения проводят приглашенные из Турции специалисты.

В курсах, организованных по трем группам, принял участие 31 человек. Также оказывается поддержка в трудоустройстве успешно окончивших курсы.

Представители медиа встретились с теми, кто окончил курсы и были трудоустроены, ознакомились с условиями их работы.

Отметим, что ищущие работу лица, которые были переселены на освобожденные от оккупации территории, а также те, кого предполагается переселить в течение этого года, могут подать заявку на профессиональные курсы, обратившись в центры DOST и филиалы занятости или на сайте sosial.gov.az в разделе "Профессиональное обучение в Карабахе и Восточном Зангезуре".

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