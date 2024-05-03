В Москве состоялась встреча вице-премьеров Азербайджана и России

В Москве состоялась встреча заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком.

Как сообщает Day.Az, на переговорах рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, финансах, здравоохранении, культуре, науке, межрегиональном взаимодействии, образовании и туризме.

Сопредседатели Межправительственной комиссии подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление азербайджано-российских отношений по всем направлениям сотрудничества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!