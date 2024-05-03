Россия вошла в топ-3 поставщиков товаров в Турцию

Турция в апреле импортировала из России продукции более чем на $3,3 млрд. Об этом свидетельствует статистика турецкого Минторга, которую привел глава министерства Омер Болат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, первое место по импорту Турцией продукции заняла КНР, на долю которой пришлось $3,753 млрд. За ней следует РФ - $3,33 млрд и ФРГ - $2,244 млрд. Основная доля турецкого экспорта в апреле пришлась на ФРГ - $1,481 млрд, США - $1,185 млрд и Великобританию - $1,124 млрд.

"Экспорт Турции в апреле составил $19,3 млрд, увеличившись на 0,1% в сравнении с годом ранее, импорт вырос на 4,2%, составив $29,1 млрд", - сказал Болат на встрече Ассамблеи экспортеров республики. Он назвал экспорт Турции в апреле "вторым по объемам за всю историю".

В целом экспорт Турции в январе - апреле текущего года составил $82,873 млрд, что на 2,7% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Импорт уменьшился на 8,9%, составив $113,117 млрд. Дефицит внешней торговли с начала 2024 года уменьшился на 4,3% в сравнении с годом ранее и составил $195,990 млрд.

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