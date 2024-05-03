В Азербайджане установлена стоимость услуг по подключению к энерго- и газораспределительным сетям

Установлены цены на услуги по подключению к электрическим и газораспределительным сетям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на секретариат Тарифного (ценового) совета Азербайджана, для подключения потребителей к электрическим и газораспределительным сетям проводятся мероприятия, направленные на предоставление более качественных услуг, оптимизацию времени и затрат. Необходимость комплексного подхода к возмещению затрат, связанных с подключением к сетям, предварительное прогнозирование потребительских расходов и другие подобные причины обусловили необходимость введения нового регулирования в этой области.

В связи с этим на заседании Тарифного (ценового) совета, состоявшемся 3 мая 2024 года, были определены суммы платежей за услуги по подключению к электрической и газораспределительной сети на основе предложений министерств энергетики и экономики, Государственной нефтяной компании, ОАО "Азеришыг".

Установлены следующие суммы платежей за подключение к электросети:

- 1-фазное питание до 10 кВт - 40 манат/кВт;

- 1-фазное питание выше 10 кВт - 60 манат/кВт;

- 3-фазное питание и низкое напряжение - 293 маната/кВт;

- среднее напряжение - 170 манат/кВт.

Согласно новым правилам, подключение к 1-фазному питанию по группе "бытовые абоненты" может начинаться и с 1 кВт, в зависимости от требуемой мощности. В этом случае, когда требуемая мощность составляет до 3 кВт, стоимость снижается; когда она составляет 4 кВт, стоимость остается стабильной, а при 5 кВт и более стоимость увеличивается. Отметим, что расходы по группе "население", независимо от требуемой мощности, к этому времени составляли 160 манатов. У потребителей из группы "население" подключения по 1-фазному питанию до 5 кВт составляют 97,4%, что показывает степень снижения расходов крупных групп потребителей.

Также, исходя из новых сумм платежей, на объектах торговли, общественного питания, бытовых и других видов услуг на 60-76% снижаются суммы платежей на маломощные соединения по 1-фазной схеме питания (включая 20 кВт).

Также уменьшается сумма, подлежащая оплате за услуги по подключению к электросети при 3-фазном питании с требуемой мощностью от 20 кВт до 50 кВт. Если требуемая мощность составляет от 50 кВт до 200 кВт, сумма увеличивается.

При этом хозяйствующие субъекты будут производить платежи только по тарифу, так как дополнительные требования, связанные с усилением сети на 3-фазных и выше силовых соединениях, сняты. Это также приведет к снижению общих затрат предпринимателей за счет устранения затрат, связанных с усилением сети.

Суммы платежей за подключение к газораспределительной сети следующие:

- услуги по технологическому и физическому подключению бытовых газовых установок (с общим расходом газа 10 м3/ч) к сети, расположенной в 100 метрах по прямой линии, включая подготовку проектно-сметной документации на территориях, где утверждены документы территориального планирования - 271 манатов;

- по услуге физического подключения строительных объектов к сети на территориях, где не утверждены документы территориального планирования - 160 манатов.

До нового регулирования работы по подключению к газораспределительной сети выполнялись по цене, соответствующей соглашению между потребителями и подрядчиками. То есть, если до регулирования разные подрядчики предлагали разные цены на подключение к сети, то уже после регулирования были установлены единые и оптимальные цены.

Отметим, что 99% подключений за год составляют бытовые газовые установки, из которых 96% приходится на абонентов группы "население". Таким образом, оптимизирован процесс подключения большого количества потребителей к газораспределительной сети, что позволит снизить затраты в этой области.

Прочие работы, связанные с подсоединением, а именно подготовка проектно-сметной документации, будут выполняться за счет средств заказчика на основании договоров с исполнителем, так как выполнение работ на участке от объекта строительства до точки присоединения не регламентируется.

Новые правила, касающиеся подключения к электричеству и газораспределительным сетям, повысят прозрачность в этой области, позволят потребителям оптимизировать свое время и расходы за счет использования качественных услуг, поспособствуют обеспечению устойчивого и качественного обслуживания энергоснабжающих предприятий.

Решение вступит в силу 3 июня 2024 года.

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