Азербайджану предстоит сыграть очень важную роль в качестве председателя COP29.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам временно исполняющий обязанности декана и профессор по энергетической и экологической политике школы Флетчера (Университет Тафтса) Келли Симс Галлахер в кулуарах ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

"Азербайджану предстоит сыграть очень важную роль в качестве председательства на COP29, чтобы гарантировать, что мы придем к положительному решению по новой количественной цели климатического финансирования", - сказала она.

Галлахер считает, что необходимо искать новые творческие решения в области климатического финансирования.

"Таким образом, речь идет не только о вводе в действие существующих фондов, нам также нужно, чтобы каждая страна подумала о том, как она может внести свой вклад в глобальные финансы. Так что это может быть сделано путем достижения этой новой количественной цели, но это также может быть сделано за счет финансовых взносов, определяемых на национальном уровне", - сказала она.

Отметим, что тема 57-го ежегодного собрания, которое пройдет со 2 по 5 мая - "Мост в будущее".

Первое заседание Совета управляющих состоится 4 мая. Открытие ознаменует официальное начало ежегодного собрания. Это мероприятие, на котором присутствуют почетные гости из страны-организатора. С заявлениями выступят президент АБР Масацугу Асакава и министр финансов Грузии, председатель Совета управляющих АБР Лаша Хуцишвили.

Ежегодное собрание предоставляет управляющим АБР возможность рассмотреть вопросы развития и проблемы, стоящие перед Азиатско-Тихоокеанским регионом. К встрече регулярно присоединяются несколько тысяч участников, в том числе министры финансов, управляющие центральными банками, высокопоставленные правительственные чиновники, представители частного сектора, международных организаций и организаций гражданского общества, молодежи, научных кругов и средств массовой информации.

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