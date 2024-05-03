https://news.day.az/economy/1657514.html В Азербайджане утверждены категории потребителей, к которым не применяются ограничения на подачу электроэнергии
В Азербайджане утверждены категории потребителей, к которым не применяются ограничения на подачу электроэнергии
Кабинет министров Азербайджана утвердил "Список потребителей, к которым в случае нехватки электрических мощностей не применяются ограничения на подачу электроэнергии для обеспечения устойчивости системы".
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.
Согласно постановлению, в этот список вошли 38 государственных структур, акционерных обществ и больниц.
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