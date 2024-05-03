Вице-премьеры Азербайджана и РФ обсудили меры по развитию МТК "Север-Юг"
Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в Москве 3 мая обсудили шаги по развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север -Юг", сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Согласно информации, стороны подтвердили заинтересованность в реализации комплекса мероприятий, необходимых для обеспечения стабильных перевозок грузов между двумя странами, по железнодорожным дорогам в рамках транспортного коридора "Север-Юг".
Была признана необходимость модернизации железнодорожной инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".
Также по итогам переговоров утвержден совместный план действий по созданию нормативной правовой базы, необходимой для развития железнодорожных перевозок и инфраструктуры международного транспортного коридора "Север-Юг".
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