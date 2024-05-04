COP29 откроет много возможностей для эффективного сотрудничества

Ожидается, что COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года, предоставит множество возможностей для эффективного сотрудничества.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам исполнительный директор АБР по Австралии, Азербайджану, Камбодже, Грузии, Гонконгу, Китаю, Кирибати, Федеративным штатам Микронезии, Науру, Палау, Соломоновым островам и Тувалу Рэйчел Томпсон в кулуарах ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) в Тбилиси.

"В этой части мира я представляю Грузию и Азербайджан, и они были частью нашей избирательной группы с тех пор, как присоединились к АБР. Я думаю, что COP29 - это один из первых случаев за многие годы, когда КС РКИК ООН возвращается в развивающуюся страну-члена АБР, который выступает в качестве климатического банка для Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказала Томпсон.

Она считает, что это очень важная встреча, и правительство Азербайджана четко определило климатическое финансирование как важный приоритет, которому АБР также очень привержен.

"Поэтому я думаю, что будет много возможностей для эффективного сотрудничества, и, конечно, мы в АБР очень рассчитываем на сотрудничество с правительством Азербайджана, чтобы обеспечить успех COP29", - заключила она.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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