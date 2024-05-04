C делегацией Европейской Комиссии обсуждено развитие Среднего коридора

В министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в ходе встречи с делегацией Европейской комиссии (ЕК) по вопросам соседства и расширения ЕС 4 мая в Баку был обсужден маршрут - Средний коридор.

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на информацию главы министерства Рашада Набиева в соцсети X.

"Мы встретились с генеральным директором ЕК по вопросам соседства и расширения Евросоюза Гертом Яном Кулманом. Обсудили сотрудничество в сфере транспорта, особенно развитие Среднего коридора", - сообщил Набиев.

Напомним, что Средний коридор развивается 10 лет, но особенно пристальное внимание к нему проявляется последние годы из-за геополитических реалий (проблем на Красном море, а также из-за конфликта РФ и Украины и осложнения логистики).

В 2023 году по Среднему коридору прошло 2,76 миллиона тонн грузов, в 2024 году намечен рост до 4,2 миллиона тонн.

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