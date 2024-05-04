Али Асадов примет участие в турецко-азербайджанском бизнес-форуме в Анкаре

8 мая в Анкаре пройдет турецко-азербайджанский бизнес форум.

Как сообщает в субботу Day.Az, форум состоится в связи с XXI Срочным заседанием совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией при сотрудничестве Совета по внешнеэкономическим связям и Объединения торговых палат и бирж Турции (TOBB).

В Форуме примут участие помощник главы государства Турции Джевдет Йылмаз и премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Отметим, что в 2023 году торговый оборот между Азербайджаном и Турцией увеличился по сравнению с предыдущим годом на 31 процент или 1 миллиард 808 миллионов долларов США и составил 7 миллиардов 650 миллионов долларов.

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