АБР уже инициировал техническую помощь Азербайджану для COP29.

Об этом в субботу, отвечая на вопрос Trend, сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков в ходе брифинга в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси, передает Day.Az.

"АБР рад, что Азербайджан был выбран местом проведения COP29. Некоторые могут раскритиковать этот выбор, поскольку Азербайджан является страной, богатой нефтью и газом. Но у нас совершенно противоположная точка зрения. Это дает принимающей стране большие стимулы проявить инициативу по сокращению выбросов углекислого газа", - сказал он.

Жуков напомнил, что президент АБР выразил поддержку проведению COP29 в Азербайджане, добавив, что "АБР уже приступил к оказанию технической помощи в целях укрепления потенциала правительства для проведения успешных переговоров на COP29".

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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