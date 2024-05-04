АБР активно работает с Азербайджаном по "зеленой" повестке.

Как передает Day.Az, об этом в субботу, отвечая на вопрос Trend, сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков в ходе брифинга в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

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