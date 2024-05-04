https://news.day.az/economy/1657694.html АБР активно работает с Азербайджаном по «зеленой» повестке - региональный гендиректор АБР
АБР активно работает с Азербайджаном по «зеленой» повестке - региональный гендиректор АБР
АБР активно работает с Азербайджаном по "зеленой" повестке.
Как передает Day.Az, об этом в субботу, отвечая на вопрос Trend, сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков в ходе брифинга в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.
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