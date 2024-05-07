Микаил Джаббаров о решающей роли Азербайджана в становлении Среднего коридора

Азербайджан сыграл решающую роль в становлении Среднего коридора.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на проходящем в Баку азербайджано-словацком бизнес-форуме.

"Азербайджан, позиционируемый как важнейший узел международных транспортных коридоров, сыграл решающую роль в становлении Среднего коридора как жизнеспособного торгового маршрута, соединяющего Восток и Запад. Фактически, начав строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, мы заложили основу для Среднего коридора", - подчеркнул он.

По его словам, используя свое стратегическое географическое положение, Азербайджан создал множество специальных экономических зон, в том числе промышленные зоны и Свободную экономическую зону Алят (AFEZ).

"AFEZ направлена на привлечение инвесторов, заинтересованных в использовании инновационных технологий для производства высококачественных товаров на экспорт. Расположенный недалеко от Бакинского международного морского торгового порта, крупнейшего на Каспии, AFEZ предлагает своим резидентам налоговые льготы и свободу репатриации доходов", - добавил он.

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