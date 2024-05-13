Товарооборот Китая и США сократился

Китай в январе - апреле уменьшил объем торговли с Соединенными Штатами на 2,3%, до $206,42 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, экспорт из Китая в США за четыре месяца снизился на 1%, достигнув $151,93 млрд. Поток товаров в обратном направлении сократился на 5,7%, до $54,49 млрд. Положительное сальдо КНР за четыре месяца уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 1,1% и составило $97,44 млрд.

В апреле китайско-американский товарооборот достиг $56,4 млрд, увеличившись на 11,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В том числе экспорт из КНР составил $41,82 млрд (рост на 13,8%), импорт из Соединенных Штатов - $14,58 млрд (повышение на 5,8%).

Китай импортирует из США сою, хлопок и кукурузу, микросхемы, внедорожники, сжиженный нефтяной газ и нефть, коксующийся уголь, медь и медную руду. Американская сторона закупает у КНР смартфоны, компьютеры, литий-ионные батареи, продукцию из пластика, камеры слежения, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и многое другое.

В последние несколько лет китайско-американские отношения стали более напряженными, что отразилось на торговле двух стран. В 2022 году их товарооборот достиг $759,4 млрд, увеличившись всего на 0,6%. В 2023 году он уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд.

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