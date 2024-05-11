Экономике Японии предрекли сокращение

По оценкам опрошенных Reuters аналитиков, экономика Японии в первом квартале сократилась на 1,5% в годовом выражении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oфициальные данные по стране будут представлены на следующей неделе.

Такая оценка была дана на основе ключевых экономических факторов. Потребление в Японии остается слабым - население предпочитает экономить из-за стремительного роста стоимости жизни. Между тем иена продолжает слабеть к доллару. В конце апреля курс японской нацвалюты достиг минимума за 34 года.

Землетрясения, произошедшие на полуострове Ното в начале года, также подорвали производство в стране.

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