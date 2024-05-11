В Турции вырос индекс промпроизводства

В марте 2024 года индекс промышленного производства в Турции вырос на 4,3 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает Институт статистики Турции (TÜİK), передает Day.Az.

По данным TÜİK, индекс в сфере добывающей промышленности увеличился на 7,5 процента, в обрабатывающей промышленности - на 4 процента, а в секторе производства и распределения электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха - на 5,1 процента.

Нескорректированный индекс промышленного производства в годовом исчислении вырос на 0,6 процента.

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