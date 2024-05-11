Нефтяные котировки продолжают дешеветь

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость июльского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent снизилась на 1,31% и составила $82,78 за баррель, передает Day.Az.

Как сообщает АПА-Экономикс, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в июне, снизилась на 1,34% и составила $78,2.

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