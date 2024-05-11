Обзор валютного рынка за неделю

По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

29 апреля

1,7

6 мая

1,7

30 апреля

1,7

7 мая

1,7

1 мая

1,7

8 мая

1,7

2 мая

1,7

9 мая

1,7

3 мая

1,7

10 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0019 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0082 маната и составил 1,8286 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

29 апреля

1,8238

6 мая

1,8297

30 апреля

1,8199

7 мая

1,8303

1 мая

1,8114

8 мая

1,8257

2 мая

1,8224

9 мая

1,8257

3 мая

1,8246

10 мая

1,8316

Средний курс за неделю

1,8204

Средний курс за неделю

1,8286

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался незменным. Средневзвешенный курс остался повысился на 0,0003 на уровне 0,0186 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

29 апреля

0,0183

6 мая

0,0185

30 апреля

0,0182

7 мая

0,0186

1 мая

0,0183

8 мая

0,0186

2 мая

0,0183

9 мая

0,0186

3 мая

0,0185

10 мая

0,0185

Средний курс за неделю

0,0183

Средний курс за неделю

0,0186

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 маната и составил 0,0527 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

29 апреля

0,0523

6 мая

0,0526

30 апреля

0,0524

7 мая

0,0526

1 мая

0,0524

8 мая

0,0527

2 мая

0,0525

9 мая

0,0527

3 мая

0,0525

10 мая

0,0527

Средний курс за неделю

0,0524

Средний курс за неделю

0,0527

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