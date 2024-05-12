В Китае обнародовли свежие данные по инфляции

Индекс потребительских цен (показатель инфляции) в Китае за январь - апрель составил 0,1% в годовом исчислении.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в распространенном докладе ведомства, соответствующий показатель в китайских городах за четыре месяца достиг 0,1%, а в сельской местности был на уровне 0%. Только за апрель инфляция в Китае составила 0,3% (0,3% в урбанизированной местности и 0,4% в аграрных районах).

Согласно опубликованным данным, усредненный уровень цен на продовольствие в январе - апреле снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на прочие товары - вырос на 0,8%. В секторе потребительских товаров наблюдалось понижение на 0,6%. В сфере услуг инфляция составила 1%.

В документе отмечается, что за четыре месяца индекс в области аренды жилой недвижимости КНР составил 0,2% в годовом исчислении. В сфере транспорта и телекоммуникаций наблюдается дефляция (минус 1%). В сегменте медицинских услуг темп инфляции составил 1,4%, в области культуры и образования он находится на уровне 2,2%.

Что касается основных продуктов питания, в январе - апреле власти Китая зафиксировали снижение уровня цен на фрукты (-7,9%). Показатель стоимости свинины (ключевая составляющая национальной потребительской корзины) опустился на 5,1%. Овощи подешевели на 2,7%, алкоголь - на 0,9%.

Согласно статистике управления, в 2022 году индекс потребительских цен в Китае составил 2%. В 2023 году темп инфляции снизился до 0,2%, оказавшись гораздо ниже целевого показателя, установленного правительством на уровне 3%.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!