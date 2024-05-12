Турция усилит контроль за криптовалютами

В Турции подготовили законопроект о регулировании рынка криптовалют. Как передает Day.Az, об этом сообщает местный телеканал TGRT.

Проект предполагает, что цифровые валюты будут переданы под надзор Совета по рынку капитала, а все сделки начнут облагаться налогом. Кроме того, будут разработаны правила лицензирования криптобирж и брокеров, регламентированы отношения между клиентами и торговыми площадками, установлены карательные меры (штрафы, санкции).

Таким образом, власти Турции планируют сделать всю криптосферу в стране подотчетной.

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