Азербайджан предпринимает важные шаги по развитию Среднего коридора

Азербайджан предпринимает важные шаги по развитию торгового маршрута "Средний коридор".

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Наталья Моуравидзе.

"Наши экономисты отмечают, что предпринимаются важные шаги по развитию торгового маршрута "Средний коридор" и продвижению возобновляемых источников энергии", - подчеркнула Моуравидзе.

По ее словам, в Азербайджане также растет поддержка развития сектора информационных технологий и цифровизации экономики.

"Новое налоговое законодательство стимулирует ИТ-индустрию, а развитию рынка капитала способствует новая цифровая платформа, позволяющая участникам рынка выпускать ценные бумаги в режиме онлайн. Мы считаем, что дальнейшие инвестиции в развитие коммуникаций, совершенствование законодательной и нормативной базы для возобновляемой энергетики и дальнейшие инвестиции в ненефтяной сектор приведут к устойчивой диверсификации экономики и уверенному росту в будущем", - добавила Моуравидзе.

Говоря о перспективах экономического развития страны, она подчеркнула необходимость устойчивых инвестиций в различные сектора, что способствует созданию благоприятной среды для развития бизнеса и привлечения международных инвесторов. Была выражена уверенность в успешном развитии страны и поддержке ее экономических реформ со стороны международных финансовых институтов.

Отметим, что по состоянию на 29 февраля 2024 года кредитный портфель проектов ЕБРР в Азербайджане оценивался в 937 миллионов евро, кредитный портфель рассчитан на реализацию 32 проектов.

Большая часть портфеля (90 процентов, или 848 миллионов евро) нацелена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, семь процентов (64 миллиона евро) - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а три процента (26 миллионов евро) - на инвестиции в финансовые институты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!