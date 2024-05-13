Успех COP29 будет означать успешное проведение COP30.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал координатор портфолио ПРООН по изменению климата в регионе Европы и Центральной Азии Нури Озбагдатли в ходе учебного семинара по укреплению доверия и раскрытию потенциала при подготовке двухгодичных отчетов о прозрачности в рамках председательства Азербайджана в COP29.

"Роль Азербайджана, как страны, проводящей COP29, крайне важна. Успех COP29 будет означать успешное проведение COP30," - подчеркнул он.

Он также отметил, что для ПРООН большая честь работать с Азербайджаном над разработкой двухгодичного отчета Азербайджана о прозрачности (BTR).

"Будущие два года крайне важны для ПРООН. Мы работаем над амбициозными, ускоренными и инклюзивными мерами по климату," - добавил он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!