Плохая погода в России в мае может сказаться на мировом рынке зерновых

Холодная погода в мае в России может угрожать запасам пшеницы во всем мире. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что запасы пшеницы могут сократиться по всему миру из-за боевых действий и холодной погоды в мае в России. Как следствие, существует риск повышения цен на пшеницу.

"Спрос увеличился, запасы по всему миру остаются ограниченными, а проблемы с новым урожаем обостряются", - поделился управляющий директор британской аналитической компании CRM AgriCommodities Джеймс Болсуорт.

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