Аналитики прогнозируют возвращение пика цен на биткоин

Аналитики сингапурской трейдинговой компании QCP Capital прогнозируют возвращение цены биткоина к мартовскому максимуму в $74 тыс. после того, как последняя публикация индекса потребительских цен в США привела к резкому росту разнообразных рисковых активов, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

На фоне роста курса биткоина на спотовом рынке трейдеры опционов поставили на дальнейшее укрепление курса до конца года и начали покупать опционы с ценой исполнения $100-120 тыс. в декабре. Опционы call дают владельцу право купить базовый актив по заранее определенной цене, называемой ценой исполнения. Держатели опционов call выигрывают от роста цены актива.

Согласно отчетности американских финансовых компаний за первый квартал 2024 года, институциональный интерес к биткоину набирает обороты. Эксперты QCP Capital отмечают рост инвестиций фонда Millennium Management которые купили паи нескольких криптовалютных ETF на $2 млрд, это 3% всех средств инвесторов в фонде размером $64 млрд.

"Похоже, звезды сошлись для прорыва биткоина", - отметили эксперты, сочтя, что "сочетание факторов, включая растущее внедрение криптовалют среди государств и институциональных инвесторов, снижение инфляции и приближающиеся выборы в США" будут этому благоприятствовать.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!