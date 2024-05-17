Платежная корпорация Казахстана намерена подключать к цифровому тенге большее количество банков

Источник: агенство международной информации Trend

Национальная платежная корпорация Национального банка Казахстана намерена подключать к цифровому тенге большее количество банков.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель Национальной платежной корпорации Национального банка Казахстана Бинур Жаленов на полях Финтех-саммита, который проходит в Баку.

"Мы внедряем проект цифрового тенге в три этапа. В прошлом году был внедрен первый этап. В том числе работая с такими компаниями, как Visa и Mastercard, мы обеспечили возможность тратить цифровой тенге в любом месте в мире. В этом году у нас амбиции расширять проект. Во-первых, подключать большее количество банков. Напомню, что в прошлом году у нас подключились пять банков, в этом году у нас цель подключить не менее десяти банков", - сказал он.

По словам Жаленова, также реализуется новый сценарий в цифровом тенге.

"Первое направление - это обеспечение прозрачности государственных расходов. Мы подписали дорожную карту совместно с министерством финансов и антикоррупционной службой о реализации пилотных проектов с использованием цифрового тенге. Мы хотим обеспечить целевое использование государственных средств. Если деньги выделены на школу, то они, грубо говоря, "окрашиваются" в соответствии с проектно-сметной документацией, и цифровые тенге можно будет тратить только на товары и услуги, связанные со строительством школы", - сказал он.

Жаленов отметил, что вторым направлением являются трансграничные платежи.

"В этом году мы рассчитываем из наблюдателя стать полноправным участником проекта mBridge Банка международных расчетов и 15-го ноября запуститься для трансграничных платежей в цифровых валютах", - сказал он.

Как отметил председатель НПК, также планируется использование цифрового тенге для индустрии цифровых активов.

"В частности, мы рассчитываем, что регулятор поддержит запуск крипто-карты. То есть это даст возможность с использованием цифрового тенге тратить с криптокошелька USDT. Также есть направления, связанные с цифровыми ваучерами. В частности, бесплатное питание в школах. Оно будет оцифровано с помощью смарт-контрактов цифрового тенге", - добавил он.

Отметим, что проект цифрового тенге был предварительно запущен для проверки жизнеспособности концепции в 2021 году. В 2022 году исследования продолжились, включая тестирование платформы с участием реальных потребителей и предприятий.

15 ноября 2023 года был запущен первый этап внедрения платформы цифрового тенге в рамках промышленного контура. Совместно с акиматом города Алматы и АО "Казпочта" стартовал пилотный проект "цифровых ваучеров" для бесплатного питания в школах.

Кроме того, совместно с международными платежными системами и 4 банками второго уровня были запущены первые в мире банковские карты с привязкой к цифровому счету в цифровой валюте центрального банка, что позволило гражданам тратить, снимать наличные и проводить операции в ЦТ в любой точке мира и в рамках знакомого пользовательского пути.