Десятки НПО из стран G7 выразили солидарность с Азербайджаном, председательствующим на COP29

Ряд неправительственных организаций (НПО), участвующих в Саммите гражданского общества стран G7 в Италии, распространили заявление о поддержке Азербайджана как страны, принимающую COP29. Заявление подписали 30 НПО из 8 стран. Среди них также есть лица, представляющие французскую НПО и ЮНЕСКО, сообщает в пятницу Day.Az.

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