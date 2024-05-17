Представитель ООН об основной теме обсуждения на COP29

На COP29 основной темой обсуждения станут финансы.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН Саймон Стил в ходе бизнес-форума "Повышение амбиций, стимулирование действий" в рамках COP29.

"К началу следующего года все страны должны представить определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ). Они должны стать основой для глобальных преобразований, направленных не только на сокращение выбросов, но и на защиту людей, увеличение числа рабочих мест и стимулирование инклюзивного экономического роста. Однако для многих стран возможность реализовать амбициозные климатические планы зависит от того, согласится ли мир на новое соглашение о финансировании борьбы с изменением климата в Баку. Это цель, которая отвечает потребностям развивающихся стран", - сказал он.

По его словам, особенно отрадно видеть Азербайджан в качестве принимающей стороны COP29, где особое внимание будет уделяться финансированию борьбы с изменением климата.

"При переходе к низкоуглеродной экономике, важно, чтобы этот переход был справедливым и не повлиял негативно на людей. Это означает поддержку работников, инвестиции в образование и профессиональное обучение, а также защиту сообществ от климатических воздействий", - добавил он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!