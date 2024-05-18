В ООН дали прогноз о росте мировой экономики

Экономисты ООН улучшили прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,7% с ожидавшихся в январе 2,4%, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В 2025 году она увеличится на 2,8%, в то время как ранее предполагалось 2,7%.

Пересмотр оценки на текущий год обусловлен в основном более позитивными изменениями в экономиках ряда крупных развитых и развивающихся стран, в том числе Бразилии, Индии, России и США, говорится в отчете организации.

По оценкам ООН, экономика США в этом году увеличится на 2,3% (в январе ожидалось 1,4%), Великобритании - на 0,8% (на 0,4%), Китая - на 4,8% (на 4,7%), Бразилии - на 2,1% (на 1,6%), Индии - на 6,9% (на 6,2%), Японии - на 1,2% (без изменения).

Рост ВВП Китая может замедлиться в 2024 году до 4,7% с 5,3% в прошлом году, Бразилии - до 1,6% с 3,1%, России - до 1,3% с 2,7%.

При этом прогнозы для Европейского союза и еврозоны были пересмотрены в сторону ухудшения - до 1% с 1,2% и до 0,8% с 1,1% соответственно.

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