IFC работает с Азербайджаном по стратегии создания "умных" сел с учетом "зеленых" технологий

Международная финансовая корпорация (IFC) работает по стратегии создания "умных" сел с учетом "зеленых" технологий вместе с правительством Азербайджана.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила на форуме "Растущие амбиции, стимулирующие действия. Устойчивый бизнес. COP29" представитель IFC в Азербайджане Алия Азимова.

Она напомнила, что при поддержке структуры Всемирного банка - IFC для Азербайджана была подготовлена ​​Дорожная карта морской ветроэнергетики (ВЭС), согласно которой у Азербайджана есть потенциал для установки к 2040 году морских ВЭС общей мощностью до 7,2 ГВт (минимальный сценарий - 1,5 ГВт).

По ее словам, ВЭС и солнечные станции откроют Азербайджану дорогу по декарбонизации.

Она упомянула, что наибольшие выбросы парниковых газов наблюдаются во всем мире в 4 секторах - транспорте, энергетике, сельском хозяйстве и в промышленности, и IFC старается своими исследованиями охватить эти сектора.

Азимова подчеркнула, что важный аспект, которому IFC уделяет внимание, это "зеленые" здания, и 6 июня в Баку будет проведен семинар по данной теме.

Она также отметила, что IFC работает по проектам "зеленых" сертификатов для зданий во все мире, и это актуально и для Азербайджана.

"В целом, мы активно работаем с разными компаниями и структурами Азербайджана по адаптации к новым климатическим условиям и задачам", - сказала Азимова.

По ее словам, адаптация связана не только с выборосом парниковых газов, но и с обмелением водных бассейнов (проблема актуальна для сельского хозяйства особенно и для социальных вопросов).

"Мы работаем по стратегии создания умных сел с учетом "зеленых" технологий вместе с правительством Азербайджана", - добавила Азимова.

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