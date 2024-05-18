Япония нашла замену СПГ

В Японии решили использовать синтетический метан вместо сжиженного природного газа (СПГ) в бытовых целях. К 2050 году населенные пункты планируется на 90% перевести на новый энергоресурс. Об этом пишет газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для достижения поставленной цели внутри Японии и за рубежом необходимо построить заводы по производству синтетического метана. Топливо будут получать с использованием углекислого газа и водорода, полученного из морской воды. При производстве и сжигании синтетического метана углекислый газ не будет выделяться в атмосферу, утверждает издание.

Японская корпорация Hitachi Zosen уже договорилась о строительстве крупного предприятия по производству синтетического метана в Омане. Сооружение завода должно начаться в 2025 году. Предполагается, что к 2027 году он выйдет на полную мощность. Еще несколько предприятий по производству этого топлива Япония рассчитывает построить в Австралии.

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