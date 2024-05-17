В Китае резко упростили условия покупки жилья

Народный банк Китая, стремясь стабилизировать рынок недвижимости страны, резко упростил условия покупки - "фактически отменил общенациональную минимальную процентную ставку по ипотечным кредитам", а также снизил размер первоначального взноса для покупателей жилья, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как указывается со ссылкой на заявление регулятора, минимальный показатель для покупающих первичное жилье в КНР теперь составит 15 процентов от стоимости (ранее 20 процентов), для вторичных покупок - 25 процентов против прежних 30 процентов. Также журналисты приводят слова вице-премьера Китая Хэ ​​Лифэна, призвавшего местные органы власти приобретать дома по "разумным" ценам и превращать их в доступное жилье.

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