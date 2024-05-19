В США заговорили о необходимости сохранения высокой процентной ставки

Руководителям Федеральной резервной системы (ФРС) необходимо больше подтверждений спада инфляции в США, чтобы быть уверенными в том, что она движется к целевому показателю ЦБ в 2%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер.

"Поступающие данные показывают, что нам потребуется больше времени для обретения этой уверенности", - сказала Местер в ходе мероприятия в четверг.

Она отметила, что нынешняя денежно-кредитная политика ФРС хорошо подходит для ситуации в экономике, добавив, что ослабление темпов инфляции в США в этом году будет происходить медленнее, чем в прошлом.

"На данном этапе целесообразно сохранять ограничительную политику, пока у нас не будет больше ясности относительно динамики инфляции", - отметила она.

"Наиболее вероятным сценарием для экономики будет то, что жесткая политика ФРС продолжит ограничивать экономический рост и рынок труда, и это внесет свой вклад в дальнейшее ослабление инфляционного давления", - сказала Местер, слова которой приводит Market Watch.

Преждевременное или слишком быстрое смягчение политики без наличия достаточных свидетельств приближения инфляции в США к целевому уровню ФРС может подорвать достигнутый ранее прогресс в сдерживании инфляции, отметила она.

Местер в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), однако она покинет свой пост в конце июня, поскольку срок ее службы на нем истекает.

Следующее заседание FOMC пройдет 11-12 июня, и рынок ожидает, что американский ЦБ сохранит ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью CNBC в четверг, что Федрезерву, по его мнению, следует удерживать ставку на текущем уровне дольше, поскольку инфляционное давление в сфере услуг остается высоким.

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