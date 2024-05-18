Министр транспорта Турции рассказал о важности Зангезурского коридора для мировой торговли

Работы по строительству железной дороги, которая соединит турецкий город Карс с Игдырской областью, граничащей с Нахчываном, планируется начать в конце этого года и завершить в течение пяти лет. Эта линия позволит запустить важный компонент Зангезурского коридора.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом в эфире телеканала "TGRT Haber" заявил министр инфраструктуры и транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу.

Министр напомнил, что тендер на строительство 224-километровой железной дороги на востоке Турции был объявлен в начале этого года, и в настоящее время ведутся переговоры о финансировании проекта.

"Строительные работы от Карса до погранично-пропускного пункта Дилуджу на границе с Азербайджаном займет около 5 лет", - сказал министр.

По его словам, строительство железнодорожного участка между Нахчыванской Автономной Республикой и Зангиланским районом также может занять несколько лет.

Он отметил, что в то же время важное значение будет иметь завершение строительства железных дорог в освобожденных от оккупации районах Азербайджана, модернизация рельсов в Нахчыване.

"Полноценное функционирование транспортного коридора станет возможным в 2028-2029 годах. Этот маршрут имеет важное экономическое и стратегическое значение для Турции и всего региона", - подчеркнул он.

Уралоглу также рассказал о важности Зангезурского коридора для мировой торговли. Он упомянул о рисках, связанных с глобальной торговлей из-за инцидентов в Суэцком канале и Красном море.

"В результате открытия Зангезурского коридора появится новая важная альтернатива для налаживания экономических связей между Азией и Европой", - сказал Уралоглу.

Наряду с этим, Уралоглу не исключил возможности прохождения Зангезурского коридора через территорию Ирана.

"Нам известно, что Азербайджан ведет переговоры с Ираном по этому вопросу. Окончательное решение еще не принято. Не исключаю, что отдельные участки коридора будут проходить и по территории Ирана, а также Армении", - добавил он.

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