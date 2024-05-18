Микаил Джаббаров о закладке фундамента нового производственного предприятия в Исмаиллы
Бренд "Azerbaijan Coca-Cola Bottlers" как производитель уже давно работает в Азербайджане. Сегодняшняя закладка фундамента второго предприятия в Исмаиллы будет способствовать социально-экономическому развитию этого региона.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на церемонии закладки фундамента нового производственного предприятия "Azerbaijan Coca-Cola Bottlers" в Исмаиллы.
Министр отметил, что создание данного предприятия не ограничивается сотней новых рабочих мест, здесь также формируется экосистема, а инвестиции оживляют экономическую активность.
Это еще раз подтверждает, что регионы страны имеют подходящую инвестиционную среду, инфраструктуру и человеческий капитал для инвестиций.
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