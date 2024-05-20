Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки 2450 долларов за тройскую унцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные торговой площадки, утром цена на драгоценный металл составляла 2 451,4 доллара за тройскую унцию (+0,4 процента).

По состоянию на 9:53 бакинского времени стоимость золота ускорила рост до 2 454,1 доллара за унцию (+0,51 процента).

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