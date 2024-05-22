Зампред Банка Англии допустил снижение ставки летом

Банк Англии, возможно, будет готов снизить процентные ставки этим летом, если подтвердятся прогнозы замедления инфляции, заявил заместитель председателя регулятора Бен Бродбент.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет Financial Times.

Представители ЦБ в регионах сообщают, что британские компании чувствуют себя менее способными перекладывать на клиентов повышенные расходы на оплату труда, чем в прошлом году, отметил он.

По его словам, Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) продолжит оценивать поступающие статданные, какими бы ни были оценки его членов по-отдельности.

"Если ситуация продолжит развиваться в соответствии с прогнозами комитета - прогнозами, которые предполагают, что в определенный момент политика должна стать менее ограничительной, - то возможно, что в какой-то момент летом базовая ставка будет снижена", - сказал Бродбент.

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