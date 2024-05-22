Китай увеличил расходы бюджета

Доходы бюджета Китая в январе-апреле 2024 года снизились на 2,7% в годовом исчислении, до 8,09 трлн юаней ($1,14 трлн), сообщило Министерство финансов страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает "Синьхуа".

В том числе поступления в центральный бюджет составили около 3,53 трлн юаней, доходы местных бюджетов - 4,57 трлн юаней. Первый показатель уменьшился на 6,2%, второй вырос на 0,1%.

Налоговые сборы сократились на 4,9% и составили 6,69 трлн юаней.

Расходы бюджета КНР в январе-апреле увеличились на 3,5% - до 8,95 трлн юаней.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!