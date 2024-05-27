Названа численность наемных работников в Баку

На 1 апреля 2024 года численность наемных работников в городе Баку увеличилась на 49 тысяч 358 человек по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 954 тысячи 365 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, в городе Баку за отчетный период уровень среднемесячной номинальной заработной платы работников по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 8% и составил 1 243,7 маната.

Отметим, что наибольшее число наемных работников в Баку за этот период было зарегистрировано в Насиминском районе (218 922).

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