В США обеспокоились стремительным ростом стоимости жизни в стране
Стремительный рост стоимости жизни в Соединенных Штатах является серьезной проблемой для многих американцев, призналась глава Минфина США Джанет Йеллен в интервью Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Граждане сталкиваются с трудностями при покупке продуктов, внесении арендной платы. Сегодня молодым людям очень сложно приобрести жилье в ипотеку", - отметила министр.
Разгон инфляции в США за короткий период времени крайне негативно сказался на уровне жизни людей. Сложившаяся ситуация подрывает доверие населения к действующей администрации президента, отмечает издание.
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