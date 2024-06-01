Мальдивы откажутся от доллара в международных расчетах с двумя странами

Мальдивы договорились с КНР и Индией о переходе на расчеты в национальных валютах вместо доллара США. Об этом сообщает The Economic Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отказ от использования американской валюты в торговле с этими двумя странами позволит Мальдивам сэкономить до 50% от ежегодного объема импорта, что составляет порядка $1,5 млрд в денежном эквиваленте.

Международная торговля в местных валютах является взаимовыгодным механизмом. Таким образом страны экономят свои валютные резервы и сокращают риски от колебания валютных курсов.

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