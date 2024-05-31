В США оценили рост экономической активности

Экономическая активность в США продолжила расти в начале апреля и середине мая, говорится в опубликованном Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, в десяти из двенадцати округов наблюдалось слабое (slight) или сдержанное (modest) усиление активности, еще два сообщили о сохранении прежней ситуации в экономике.

Потребительские расходы увеличились незначительно или не увеличились совсем, что отражает сокращение расходов на товары не первой необходимости и склонность потребителей к экономии, говорится в отчете. Продажи автомобилей были в целом на прошлом уровне, тогда как в секторе туризма и развлечений отмечен рост в большинстве округов. Спрос на нефинансовые услуги вырос, тогда как ситуация с активностью в транспортном секторе была неоднозначной.

"Жесткие требования к выдаче кредитов и высокие процентные ставки продолжили ограничивать рост кредитования", - говорится в сообщении.

Спрос на жилье умеренно вырос, а темпы строительства домов на одну семью ускорились, хотя некоторые респонденты отмечали, что рост ставок по ипотеке негативно влияет на продажи.

В энергетическом секторе ситуация оставалась стабильной, а в сельском хозяйстве отчеты были смешанными, с ослаблением рисков засухи в некоторых округах.

Занятость в целом по стране слабо выросла, отмечается в отчете. В восьми округах наблюдался незначительный или сдержанный рост числа рабочих мест, в четырех - отсутствие изменений. В большинстве округов отмечено улучшение в плане активности на рынке труда, хотя в отдельных регионах и сферах фиксируется нехватка кадров.

Зарплаты растут в целом умеренными темпами, хотя в некоторых округах подъем был более сдержанным. В некоторых округах темпы роста заработной платы вернулись к средним значениям, наблюдавшимся до пандемии коронавируса, или приближаются к этим значениям.

За отчетный период цены росли сдержанными темпами. В большинстве округов респонденты отметили недовольство потребителей недавним повышением цен, и ритейлеры начали предлагать скидки для привлечения покупателей. В некоторых регионах производители наблюдали снижение цен на сырье. В целом темпы роста цен, как ожидается, останутся сдержанными в краткосрочной перспективе.

Обзор Beige Book формируется на основе результатов опросов двенадцати ФРБ и традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федеральной резервной системы. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана по 20 мая включительно и обработана ФРБ Далласа.

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