Джейхун Байрамов подчеркнул преимущества Среднего коридора для Азербайджана и Пакистана

Азербайджан и Пакистан могут получить большую выгоду от проекта Среднего коридора.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместного брифинга со своим пакистанским коллегой Мохаммадом Исхаком Даром.

"Вопрос обеспечения связности всегда стоит на первом месте в нашей повестке дня. Когда мы говорим о проектах, от которых могут извлечь выгоду как Азербайджан, так и Пакистан, особое внимание следует уделить Среднему коридору", - сказал он.

Джейхун Байрамов упомянул, что этот транзитный путь примерно на 2 000 километров короче по сравнению с другими проектами, говоря о наземном сообщении.

"В Азербайджане мы уделяем особое внимание этому вопросу. Во-первых, у нас есть наши непосредственные соседи в разных форматах. В результате проделанной за последнее время работы, в 2023 году нам удалось увеличить транзитный поток по Среднему коридору на 65 процентов, и у нас более амбициозные планы на ближайшие годы", - уточнил министр.

Он также подчеркнул, что были приняты важные инвестиционные решения по расширению Бакинского морского торгового порта с нынешних 15 до 25 миллионов тонн.

"Азербайджан также вкладывает значительные средства в железнодорожную инфраструктуру - как на своей территории, так и в соседних странах.

Мы считаем, что с увеличением количества различных экономических проектов между Пакистаном и странами Центральной Азии и с учетом Пакистано-китайского экономического коридора транзитный аспект этого проекта может создать очень хорошую синергию. Это была одна из тем сегодняшних обсуждений", - добавил Байрамов.

Отметим, что Средний коридор - это транспортный и торговый маршрут, который соединяет Азию и Европу и проходит через несколько стран региона. Это альтернативный маршрут традиционным Северному и Южному коридорам. Средний коридор предлагает сухопутный маршрут, который соединяет восточные районы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.

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