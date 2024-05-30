Yelo Bank представляет новую карту Visa Infinite! (R)
Учитывая самые высокие требований наших клиентов, Yelo Bank выпустил на рынок карту Yelo Visa Infinite. Эта карта предоставляет обширные преимущества как внутри страны, так и за рубежом:
- Скидки, предоставляемые Visa;
- Бесплатный доступ в бизнес-залы по программе Lounge Key;
- Бесплатный трансфер в международных аэропортах, включая Гейдар Алиев в Баку и Стамбульские аэропорты Сабиха Гёкчен и Новый Стамбул;
- CIP-сервис в аэропорту;
- Скидка 35% на аренду автомобилей в Avis;
- Международная услуга Fast Track;
- Специальные предложения от сети "Sağlam ailə";
- Круглосуточный консьерж-сервис Visa;
- Бесплатная помощь в получении виз, включая Шенген, Великобританию и США.
Кроме того, собственные предложения Yelo Bank делают карту Visa Infinite ещё более привлекательной:
- 6% годовых на остаток по карте (AZN);
- Высокий процент кэшбэка по выбору из шести категорий без требований к минимальному обороту;
- Кэшбэк до 30% у сотен партнеров;
- Возможность контролировать расходы и доходы 24/7 через приложение Yelo;
- Бесплатные переводы и снятие наличных в банкоматах Yelo Bank и Azerpocht;
- Увеличение баланса карты без комиссии;
- Бесконтактная оплата через Apple Pay и Google Pay;
- Возможность бесплатно получить карту при первоначальном взносе.
Преимущества карты безграничны. Почувствуйте разницу, заказывайте Yelo Visa Infinite уже сегодня и получите её с бесплатной доставкой на ваш адрес. Для более подробной информации и заказа карты обратитесь в любое отделение Yelo Bank или позвоните в колл-центр по номеру 981.
Для онлайн-заказа: https://bit.ly/4bGGl0j
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