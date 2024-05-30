Учитывая самые высокие требований наших клиентов, Yelo Bank выпустил на рынок карту Yelo Visa Infinite. Эта карта предоставляет обширные преимущества как внутри страны, так и за рубежом:

Скидки, предоставляемые Visa;

Бесплатный доступ в бизнес-залы по программе Lounge Key;

Бесплатный трансфер в международных аэропортах, включая Гейдар Алиев в Баку и Стамбульские аэропорты Сабиха Гёкчен и Новый Стамбул;

CIP-сервис в аэропорту;

Скидка 35% на аренду автомобилей в Avis;

Международная услуга Fast Track;

Специальные предложения от сети "Sağlam ailə";

Круглосуточный консьерж-сервис Visa;

Бесплатная помощь в получении виз, включая Шенген, Великобританию и США.

Кроме того, собственные предложения Yelo Bank делают карту Visa Infinite ещё более привлекательной:

6% годовых на остаток по карте (AZN);

Высокий процент кэшбэка по выбору из шести категорий без требований к минимальному обороту;

Кэшбэк до 30% у сотен партнеров;

Возможность контролировать расходы и доходы 24/7 через приложение Yelo;

Бесплатные переводы и снятие наличных в банкоматах Yelo Bank и Azerpocht;

Увеличение баланса карты без комиссии;

Бесконтактная оплата через Apple Pay и Google Pay;

Возможность бесплатно получить карту при первоначальном взносе.



Преимущества карты безграничны. Почувствуйте разницу, заказывайте Yelo Visa Infinite уже сегодня и получите её с бесплатной доставкой на ваш адрес. Для более подробной информации и заказа карты обратитесь в любое отделение Yelo Bank или позвоните в колл-центр по номеру 981.

Для онлайн-заказа: https://bit.ly/4bGGl0j

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