Основным системным преимуществом Азербайджана является предсказуемость и стабильность.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе второго инвестиционного форума "SEA BREEZE INVESTMENT FORUM", посвященного возможностям корпоративных и частных инвестиций в недвижимость Азербайджана.

"Основным системным преимуществом Азербайджана является предсказуемость и стабильность. В этом плане макроэкономические показатели страны позволяют уверенно смотреть в будущее. Уровень государственного долга очень низкий, внешний долг составляет менее 8% ВВП. Объем резервов страны примерно равен объему ВВП. Предсказуемая валютная и курсовая политика обеспечивает стабильность в стране и регионе Южного Кавказа. Азербайджан активно взаимодействует со всеми соседями и партнерами", - сказал он.

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