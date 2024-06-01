Азербайджан, стремясь ускорить экономическую реинтеграцию освобожденных территорий, запустил амбициозные проекты, направленные на устойчивое урегулирование и экономическое оживление на освобожденных территориях. Эти усилия поддерживаются значительным государственным финансированием и включают в себя различные инициативы, такие как строительство туннелей в Карабахе и Восточном Зангезуре, развитие важнейших международных коридоров, создание аэропортов и реализация различных промышленных проектов. И эти проекты уже дают первые осязаемые результаты.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье первой англоязычной газеты Азербайджана Azernews.

Успешно продвигается программа "Великое возвращение", направленная на восстановление всех освобожденных территорий. Развивающиеся города и современные торговые центры в Карабахе и Восточном Зангезуре отражают этот успех, демонстрируя современное городское планирование с умными городами и деревнями, использующими передовые технологии.

Одновременно предпринимаются существенные шаги по развитию промышленности и диверсификации ненефтегазового сектора. Это включает в себя создание конкурентоспособных современных производственных мощностей для укрепления промышленного потенциала, а также улучшение инфраструктуры и различные схемы стимулирования, способствующие увеличению производства и отраслевому росту.

Под руководством Президента Ильхама Алиева предприняты заметные усилия по развитию ненефтяного сектора и повышению экспортного потенциала. Благоприятные условия и создание промышленных парков и микрорайонов позволили ненефтяной промышленности Азербайджана производить конкурентоспособную, экспортно-ориентированную продукцию, при этом высокотехнологичные предприятия в промышленных зонах играют ключевую роль, особенно в производстве полимеров, резины, кабеля и алюминия, а также продуктов на их основе.

На фоне быстрого строительства и реконструкции в давно оккупированных регионах, принимаются масштабные меры по экономическому восстановлению и реинтеграции Карабаха и Восточного Зангезура. Акцент на восстановлении промышленного потенциала Карабаха способствует экономической реинтеграции и созданию рабочих мест. В частности, созданы индустриальные парки в Агдаме и "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе, что создает благоприятные условия для предпринимательской деятельности.

В этих обозначенных зонах, направленных на оживление деловой активности, созданы благоприятные условия для облегчения доступа предпринимателей к различным льготам, что стимулирует рост бизнеса.

В комментирии Azernews по этому вопросу экономический эксперт Рашад Гасанов отметил, что за год предприятия этих зон коллективно произвели продукцию на сумму четыре миллиарда манатов.

Он подчеркнул значительный вклад реализованных инвестиционных проектов в индустриальных парках и районах в экономический рост Азербайджана, особенно в обрабатывающей промышленности. Гасанов отметил, что около 50-55 процентов продукции, производимой в этих зонах, направляется на экспорт, что существенно влияет на расширение ненефтяного экспорта. Примечательно, что в таких отраслях, как производство полимеров, резины, а также продукции на основе алюминия и кабельной продукции, наблюдается значительный рост экспорта.

Эксперт прогнозирует, что с началом деятельности резидентов в ближайшие годы эти промышленные зоны будут продолжать играть жизненно важную роль в экономическом развитии, особенно в экспортной деятельности. Он рассказал о текущих процессах в двух индустриальных парках на освобожденных территориях, подчеркнув потенциальный приток новых жителей и предприятий в ближайшем будущем, а также имеющуюся возможность для предпринимателей воспользоваться различными льготами.

Агдамский индустриальный парк и "Экономическая зона Аразской долины", наряду с другими существующими индустриальными парками по всей стране, предлагают благоприятную инвестиционную среду для предпринимателей. Резиденты обеспечиваются заранее построенной инфраструктурой за счет государства и освобождаются от налога на имущество, земельного налога, подоходного налога или налога на прибыль на десять лет с момента регистрации, а также от НДС при ввозе техники и таможенных пошлин на десять лет.

Более того, недавние поправки в Налоговый кодекс, вступающие в силу с 1 января этого года, вводят дополнительные льготы для предпринимателей, работающих на освобожденных территориях. В их число входят субсидии на взносы социального страхования, предоставление дополнительных дней отпуска специалистам, проживающим на освобожденных территориях, ежемесячные надбавки к заработной плате, единовременное пособие, упрощенный порядок получения разрешений на работу, освобождение от квот трудовой миграции для иностранных специалистов.

Кроме того, предприниматели, занимающиеся производственной деятельностью на освобожденных территориях, в течение десяти лет будут получать финансовую помощь, эквивалентную 20 процентам ежемесячных платежей за коммунальные услуги.

Гасанов подчеркнул, что данные уступки позволят еще больше оптимизировать себестоимость создания продукции, тем самым повысив конкурентоспособность отечественных товаров на внешних рынках.

Он также отметил важность современных технологий в содействии производству конкурентоспособной продукции и подчеркнул, что, хотя технологии играют решающую роль, ценовая конкурентоспособность сохраняет свою важность. Он также подчеркнул имеющийся потенциал для создания новых промышленных зон на освобожденных территориях, в частности в Ханкенди, Кяльбаджаре и Зангилане, где существуют благоприятные условия для привлечения инвестиций и создания инфраструктуры для поддержки промышленного развития.

Ханкенди может похвастаться потенциалом и инфраструктурой для производства продукции легкой и тяжелой промышленности, что делает его идеальным местом для создания индустриального парка в этом секторе. Кроме того, эксперты предполагают, что в Кяльбаджаре может быть создан индустриальный парк, ориентированный на пищевую промышленность.

Рашад Гасанов также подчеркивает значительную роль туристической отрасли в экономическом развитии освобожденных территорий. Прогнозы предполагают, что доля туристических услуг в этих регионах может увеличиться в 3-3,5 раза по сравнению с основной экономикой. Чтобы использовать этот потенциал, решающее значение приобретает создание специализированных зон, таких как зоны туристического отдыха. Создание многочисленных туристических центров и рекреационных зон соответствует долгосрочным целям, направленным на увеличение экспорта услуг и эффективное использование ресурсов региона.

В настоящее время в Азербайджане действуют семь промышленных парков (в том числе "Экономическая зона Аразской долины", Сумгайытский, а также парки в Гарадагском, Пираллахинском, Мингячевирском, Балаханском, Агдамском и Джебраильском районах) и пять промышленных районов (Гаджигабульский, Масаллинский, Нефтчалинский, Сабирабадский и Шарурский районы).

Отметим, что Агдамский индустриальный парк площадью 190 гектаров был создан указом Президента Азербайджанской Республики от 28 мая 2021 года. Аналогичным образом, указом от 4 октября 2021 года была создана "Экономическая зона долины Араз", которая занимает площадь 200 га. В обоих индустриальных парках проведены комплексные операции по разминированию, а для обеспечения комфорта жителей созданы мобильные поселения.

По данным Агентства развития экономических зон, с 2013 года статус резидента в индустриальных зонах получили 142 субъекта предпринимательства с общим объемом инвестиций 7,79 миллиарда манатов. Предприниматели вложили в эти зоны более 6,7 миллиарда манатов, создав более 10,5 тысяч постоянных рабочих мест. В дальнейшем еще 1 миллиард манатов будет инвестирован в промышленные зоны, создав более 6500 новых рабочих мест на следующем этапе существующих проектов.

В первом квартале 2024 года резидентами промзоны реализована продукция на общую сумму 640,3 миллиона манатов, при этом экспорт составил 223,6 миллиона манатов. Примечательно, что в прошлом году продажи резидентов индустриальных парков выросли на 20,6 процента, а экспорт увеличился на 10,8 процента.