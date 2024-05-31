Назван общий объем инвестиций ЕС в Азербайджан с 2012 года

За период с 2012 по 2023 годы общий объем инвестиций Евросоюза в Азербайджан составил 24,7 миллиарда долларов США.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал советник министра экономики Азербайджана Рауф Наджафли ходе второго ежегодного отчетного собрания по Программе оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF), финансируемой Европейским союзом (ЕС) и управляемой Всемирным банком (ВБ).

"Сотрудничество с Европейским союзом занимает важное место во внешней политике Азербайджана. В условиях растущей динамики двусторонних отношений торговля остается одним из основных направлений взаимодействия. Азербайджан, в свою очередь, представляет собой привлекательный рынок для европейских инвесторов. Так, в 2023 году доля Евросоюза во внешней торговле Азербайджана составила 24,82 миллиарда долларов США, а за январь-апрель текущего года этот показатель достиг 5,31 миллиарда долларов США. За период с 2012 по 2023 годы общий объем инвестиций Евросоюза в Азербайджан составил 24,7 миллиарда долларов США", - подчеркнул он.

Наджафли считает, что сотрудничество Азербайджана с Евросоюзом и Всемирным банком в рамках различных программ и проектов играет важную роль в обеспечении экономического развития и адаптации инновационных подходов.

"Расположенный в важном геополитическом пространстве, Азербайджан эффективно сотрудничает с региональным и глобальным уровнями, включая международные организации и их институты, и прилагает необходимые усилия для постоянного развития и укрепления этих отношений. Мы высоко ценим сотрудничество с ведущими международными организациями на фоне растущей динамики двусторонних и многосторонних отношений и высокой интеграции в мировую экономику и активно участвуем в нем как надежный и инициативный партнер. Особо хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество с Евросоюзом и Всемирным банком в рамках различных программ и проектов играет важную роль в обеспечении экономического развития и адаптации инновационных подходов", - добавил он.

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