В Азербайджане утверждены правила страхования заемщика по кредитным договорам

В Азербайджане утверждены "Правила страхования жизни заемщика по кредитным договорам на случаи смерти и потери трудоспособности".

Как сообщает в пятницу Day.Az, решение об этом подписал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

Было отмечено, что страховое обеспечение, предоставляемое в соответствии с этим правилом, относится к личному страхованию "страхование жизни на случай смерти" и "страхование от потери трудоспособности".

Предметом страхования по данному правилу являются физические лица, являющиеся заемщиками по кредитным договорам. При этом субъектами страхования не считаются лица младше 18 лет, старше 65 лет, лица, состоящие на учете в наркологических, психоневрологических, туберкулезных, кожно-венерологических диспансерах, больные гепатитом C, онкологией, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, СПИДом и носители ВИЧ.

Отмечается, что договор страхования заключается на основании заявления о страховании, заполненного страхователем. При страховании по потребительскому кредиту договор страхования может быть заключен и без заявления о страховании.

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