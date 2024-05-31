Всемирный банк планирует обсудить с Азербайджаном возможности монетизации квот на выбросы углекислого газа

Всемирный банк планирует обсудить с правительством Азербайджана возможности монетизации квот на выбросы углекислого газа.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специалист по энергетике Всемирного банка Флориан Китт в ходе второго ежегодного отчетного собрания по Программе оперативной технической помощи для Азербайджана (AZTAF), финансируемой Европейским союзом (ЕС) и управляемой Всемирным банком (ВБ).

"Как я уже упоминал в начале, углеродное и климатическое финансирование будет иметь ключевое значение для того, чтобы сделать энергетический переход более доступным. Недавно мы провели первый семинар, где рассмотрели весь ландшафт углеродного и климатического финансирования в мире. Этот ландшафт, признаться, иногда бывает достаточно запутанным, если вы не работаете в этой области глубоко", - подчеркнул он.

Китт отметил, что существует несколько инструментов, таких как углеродные налоги и углеродные рынки.

"Мы стремимся найти оптимальное решение для Азербайджана совместно с правительством. Наша цель - не просто копировать чужой опыт, а разработать подход, который будет эффективен для страны и ее экономики. В рамках подготовки проекта по передаче электроэнергии под названием Azure, который предполагает подключение одного гигаватта ветряных и солнечных электростанций, мы планируем обсудить с правительством возможности монетизации квот на выбросы углекислого газа. При этом мы будем учитывать существующее законодательство Азербайджана, чтобы обеспечить успешную реализацию проекта", - добавил он.

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