Ассоциация банков Азербайджана и Союз судей создают дискуссионную платформу

В рамках подписанного меморандума между Ассоциацией банков Азербайджана (АБА) и Союзом судей Азербайджана будет создана дискуссионная платформа для обсуждения возникающих вопросов в финансовой и банковской сфере.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал президент АБА Закир Нуриев.

"Существовала необходимость в площадке для обсуждения возникающих вопросов и мы приняли решение о создании дискуссионной платформы. Теперь банки будут обсуждать любые вопросы и выдвигать предложения не напрямую с организациями, а через Ассоциацию и Союз судей, на законных основаниях. Мы считаем, что правильнее обсуждать возникающие на практике вопросы и выдвигать предложения на этой площадке. Таким образом, будет обеспечена независимость судов и создана платформа для обсуждения вопросов, связанных с финансовой сферой, банковским сектором и судебными органами. Сегодняшний меморандум создаст реальную платформу для сотрудничества, на которой мы сможем эффективно взаимодействовать", - сказал он.

По словам Нуриева, также планируется изучение международного опыта в данном вопросе, проведение конференции и мероприятий.

Отметим, что AБA была основана коммерческими банками в 1990 году. Основная ее цель - представлять организации-члены, оказывать поддержку в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координировать их деятельность. В настоящее время членами AБA являются 23 банка и 6 небанковских организаций.

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