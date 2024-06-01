Заместитель премьер-министра Башкортостана о направлениях сотрудничества с Азербайджаном

Башкортостан планирует развивать сотрудничество с Азербайджаном в области пчеловодства.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов, передает Day.Az.

"В планах расширение сотрудничества в области пчеловодства, включая научно-исследовательскую работу. В нашем регионе активно функционирует автономная некоммерческая организация под названием "Алтын Солок", которая имеет статус племенного репродуктора по разведению пчел среднерусской породы, при ней создана уникальная лаборатория молекулярно-генетической экспертизы. В лаборатории "Алтын Солок" собран самый большой банк ДНК медоносной пчелы на территории России, который постоянно пополняют и обновляют. Поэтому мы можем уверенно сотрудничать с азербайджанскими коллегами в области селекции пчел. Также можем поделиться опытом борьбы с болезнями пчел. Планируем в ближайшее время наладить тесное сотрудничество в этом направлении", - сказал он.

Отметим, что 24 апреля в Баку состоялся бизнес-форум "Азербайджан-Башкортостан". В ходе своего выступления на форуме заместитель премьер-министра отметил, что Башкортостан надеется на долгосрочное сотрудничество с предпринимателями из Азербайджана.

"Мы предложим бизнесу Азербайджана работать у нас, для предпринимателей страны будут созданы комфортные условия при взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал он.

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